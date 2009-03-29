Ayrılık yok

Hülya Avşar, 2 yıldır birlikte olduğu Saadettin Saran’la ayrıldıkları iddialarına yanıt verdi.



Saadetin Saran’la ayrıldıkları haberlerinin yalanlayan Hülya Avşar, "Gazetelerde fotoğraflarımı gördüm. Benim eve girip çıkarken fotoğraf çekmişler. Biz annemin vefatından sonra iki evimizi de açtık. Bir Kemer Country ve Büyükdere'deki ev. Birçok arkadaşım yakınım ahbabım Kemer Country'ye gelmeye zorlandılar. Büyükdere'deki evi açtım ki, annemin 40 ve 52'si için mevlit okunacak. Bunun dışında ayrılık söz konusu değil. Böyle bir şey olursa, açıklar, konuşurum. Sadettin burada olmadığı günler Büyükdere'ye gidiyorum. Ben bu tür şeylere alışkınım ama Saadettin oldukça rahatsız oldu" dedi.



