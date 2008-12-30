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Ayrılık nedeni Azeri söz yazarı

Ebru Gündeş, sevgilisi Osmantan Erkır'la ayrıldığını dün basına geçtiği faksla duyurdu.

30 Aralık 2008 02:00

Ebru Gündeş, sevgilisi Osmantan Erkır'la ayrıldığını dün basına geçtiği faksla duyurdu.

Bu mutluluk tarih oldu. Ayrılığın nedeni ise Gündeş'in son albümü "Evet"teki "Sadece Sevdim" şarkısının söz ve müziğine imza atan Azerbaycanlı Reza Zarrab ismindeki işadamı. Ebru Gündeş ve ünlü yapımcı sevgilisi Osmantan Erkır, dün medya kuruluşlarına geçtikleri fakta ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı. Duyuru metninde "Takriben 1,5 yıldır devam etmekte olan birlikteliğimizi, tüm çabalarımıza, birbirimize olan sevgi ve saygımıza rağmen yaşam tarzı ve karakterlerimizdeki farklılıklardan dolayı arzu ettiğimiz sonuca artık taşıyamayacağımızı görerek sona erdirmiş bulunmaktayız" diyen ikili, bu karara saygı duyan herkese de teşekkür etti.

Ayrılığın ardından ikili cephesinden hemen dedikodular da yükselmeye başladı. İddiaya göre Ebru Gündeş'in "Evet" adlı son albümündeki "Sadece Sevdim" şarkısının sözlerini yazan ve besteleyen Azeri Reza Zarrab'la yakınlaşmasının ayrılığa neden olduğu söyleniyor. İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi ünlü isimlerin albümlerine şarkı veren Zarrab, içinde altı farklı şirket bulunduran Royal Denizcilik şirketinin de sahibi. Yaklaşık iki aydır görüşen çift, ilişkilerini gizli tutuyor.

İşte o şarkı

Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş için bestelediği "Sadece Sevdim" şarkısının sözleri:
Olmaz sana kalpten sitemim
Her ne dersem dilimden
Eğer seni incitirse bu kalp
İnan sökerim yerinden.
Anlamıyorsun gönül derdinden
Neler çektim elinden
Kaç kere kırdın, kaç kere üzdün
Beni perişan ettin sen
Yine de ah etmedim, yine de ah etmedim.
Sadece sevdim, sadece sevdim ben.

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