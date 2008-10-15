T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ayrılık kapıda

Pop yıldızı Madonna ve yönetmen eşi Guy Ritchie'nin ayrılacağına dair söylentiler artmaya başladı.

15 Ekim 2008 03:00

The Sun gazetesi, Amerikalı pop yıldızının ve İngiliz yönetmenin, yılbaşına kadar boşanma işlemlerini bitirmek istediğini bildirdi.

The Daily Mail gazetesi de, çiftin geleceğine ilişkin açıklamanın çok yakında yapılacağını kaydetti. Gazeteler, bu haberlerini adlarını açıklamadıkları kaynaklara dayandırdı.

"Sticky & Sweet" adlı dünya turnesine çıkan Madonna, Yankees beyzbol takımının oyuncusu Alex Rodriguez ile ilişkisi olduğu ve evliliğinin biteceğine dair iddiaları yalanlamıştı. Rodriguez'in yakın zamanda eşi Cynthia'dan ayrılmasına Madonna'nın neden olduğu ileri sürülmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24