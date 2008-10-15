Ayrılık kapıda

The Sun gazetesi, Amerikalı pop yıldızının ve İngiliz yönetmenin, yılbaşına kadar boşanma işlemlerini bitirmek istediğini bildirdi.



The Daily Mail gazetesi de, çiftin geleceğine ilişkin açıklamanın çok yakında yapılacağını kaydetti. Gazeteler, bu haberlerini adlarını açıklamadıkları kaynaklara dayandırdı.



"Sticky & Sweet" adlı dünya turnesine çıkan Madonna, Yankees beyzbol takımının oyuncusu Alex Rodriguez ile ilişkisi olduğu ve evliliğinin biteceğine dair iddiaları yalanlamıştı. Rodriguez'in yakın zamanda eşi Cynthia'dan ayrılmasına Madonna'nın neden olduğu ileri sürülmüştü.

