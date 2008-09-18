Ayrılığın perde arkası

Kadın hayranlarının öpücüklerine izin veren sevgilisine kızan Evcen, ipleri kopardı . Oyuncu Fahriye Evcen ile Özcan Deniz’in büyük ses getiren aşklarının kıskançlık nedeniyle bittiği ortaya çıktı.



'Defol git hayatımdan'



İkili arasındaki ipleri koparan olay 4 gün önce yaşandı. Sevgilisiyle İstinye Park’ta baş başa yemek yiyen Deniz’in yanına hayranları geldi. Kadın fun’larının kendisini öpmesine izin veren şarkıcı, Evcen’i sinirlendirdi. Kıskançlık krizine giren Evcen, “Ben erkek hayranlarımla öpüşüyormuyum, ölçülü ol” diye bağırdı. Bu sözler üzerine tartışmaya başlayan ikili, kavgayı İstinye’deki evlerinde de sürdürdü. Ağız dalaşına son noktayı ise sevgilisine, “Defol git hayatımdan” diyen Evcen koydu.



Özcan Deniz’in ‘Evi terk et’ sözleri üzerine eşyalarını toplayıp gece yarısı evden ayrılan Evcen, bir arkadaşının evine gitti. İkili arasında evlilik konusunun hiç geçmediğini söyleyen yakın çevresi, sevgilisini çok kıskanan Evcen’in sürekli asabi hareketler yaptığını söyledi.



Meltem'i de kıskandı



Fahrİye Evcen’in, Özcan Deniz’i, ‘Aşk Yakar’ adlı dizideki rol arkadaşı Meltem Cumbul’dan da kıskandığı iddia edildi. Deniz ile Cumbul’un, çekimlerine yakında başlanacak olan dizi için verdiği samimi pozlar da, âşıkların arasında tartışmalara neden oldu.

