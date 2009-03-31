Ayrılığın nedeni kızları

Bir süre önce evlerini ayıran Saadettin Saran ile Hülya Avşar'ın bu kararı neden aldıkları anlaşıldı. İkilinin, kızlarının aynı çatı altında yaşamaya alışamaması ve sık sık tartışması yüzünden evlerini ayırdığı söyleniyor.



Sadettin Saran ve Hülya Avşar'ın birlikte kaldıkları Kemerburgaz'daki villada şu sıralar sessizlik hakim... Çünkü Avşar, bir süre önce kızı Zehra ile birlikte Büyükdere'deki evine döndü. Bir yıl önce kapattığı eski evine dönmesi de ayrılık söylentilerini beraberinde getirdi. Sanatçı, çıkan haberlere "Sadettin'le aramızda sorun yok, anneme mevlüt okutacağım için bu eve geldim" diye karşılık vermişti. Çok geçmeden işin aslı anlaşıldı.



Çifte yakın çevrelerden gelen haberlere göre, sorun Sadettin Saran ile Hülya Avşar değil, kızlarının arasında yaşanıyor. Saran'ın kızı Lal ile Avşar'ın kızı Zehra, uzun zamandır aynı çatı altında kalmalarına rağmen birbirlerine alışamadılar ve anlaşmazlıkları son zamanlarda tartışmalara yol açmaya başladı. Bu gerginlikten rahatsızlık duyan çift de evleri ayırmaya karar verdi. İkilinin "çocuk" krizini nasıl aşacağı şimdilik merak konusu...

