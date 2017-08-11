Ayrılığı böyle kutladı: Boşandım mutluyum

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 3 yıl süren boşanma davasının ardından eşinden ayrılan Hayrettin Deniz arabasına "Boşandım mutluyum" yazdırdı.

Seydişehir'de oturan 32 yaşındaki Deniz, mahkeme kararıyla eşinden ayrılması üzerine süslediği otomobiline, "Boşandım, çok mutluyum" yazdırdı. Deniz, aracıyla ilçe merkezinde tur atarak, boşanmasını kutladı.

Hayrettin Deniz'in yaptığı açıklamada, 2014'te evlendiği eşiyle arasında kısa süre sonra şiddetli geçimsizliğin başladığını söyledi. Bunun üzerine boşanma davası açtığını belirten Deniz, "Açtığım boşanma davasını 3 yıl sonra kazandım. Bunu da evlenirken yapılan araç süsleme geleneğiyle kutlamak istedim. Bu şekilde mutluluğumu paylaşıyorum." dedi.

Öte yandan, süslenen araçtaki "Boşandım, çok mutluyum" yazısını görenler şaşkınlık yaşadı.