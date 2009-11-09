Ayrıldılar!

Cansu tek kelime konuşmuyor

Habertürk'ün haberine göre ilişkileri süresince birkaç kez ayrılıp barışan ikilinin arasının bir süredir soğuk olduğu söyleniyordu.Büyük aşkın bitmesine evlilik ve annelik hayalleri kuran, “Cem ile ilişkim sayesinde daha iyi bir insan oldum” diyen Dere ’nin kıskançlıklarının neden olduğu iddia edildi.“Cansu bana tahammül ediyor” diyerek sevgilisinin fedakârlığını vurgulayan Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ozan Güven’le dertleşmesi ayrılığı su yüzüne çıkardı. Yılmaz, Güven’e “Bir türlü olmuyor, bu kez kesin ayrıldık. Anlaşamıyoruz” diyerek ilişkinin bittiğini söyledi.Cansu Dere ise bu ayrılığı henüz kimseyle paylaşmak istemiyor. Yakın dostlarına bile ayrılıkla ilgili tek kelime söylemiyor.