‘Ayrıldığımızı anneme söyleyemedim’

Bergüzar Korel ile Tan Sağtürk 2 yıl süren ilişkilerinin bittiğini açıkladı. Ayrılıkla ilgili ortaya ilginç iddialar atıldı. Bunlardan en önemlisi ise Tan Sağtürk’ün, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Fatoş Kabasakal ile yakınlaştığı yolunda çıkan iddia oldu. Konuyla ilgili Bergüzar Korel sessizliğini korurken Tan Sağtürk, konuştu.



- Neden ayrıldınız?



Benden kaynaklanan herhangi bir durumdan dolayı ayrılık olmadığını söyleyebilirim. Bu ilişkide mümkün olduğu kadar doğru durmaya ve koruyucu olmaya çalıştım. Bir erkeğin ilişkisinde ne kadar düzgün durması gerekiyorsa ben de 2 yıl boyunca o kadar düzgün durdum.



- Buna rağmen büyük aşkınız bitti...



Biz kendi aramızda yaşadığımız olaylarda daha kendimize ait bir dünya kurduk ve en zor zamanlarımızda beraber olduk. Onun için belki bunun adı ’Büyük aşk’ oldu. Ayrılık haberimiz çıktığında internette baktım ve oradaki yorumlarda bile insanlarda inanılmaz üzüntü var.



- “Eşim” diye hitap ettiğiniz insandan ayrılmak zor olsa gerek...



İkimizin de bu konuda çok mutlu olmadığını düşünüyorum. Yine de her şeye rağmen dik durmamız gerekiyor.



- Ayrılık kararınıza anneniz ne dedi?



Anneme ayrıldığımızı telefonda söylemeyedim. Çok üzülür diye bu kararı telefonda söylemeye cesaret edemedim. Annemi İzmir’den İstanbul’a çağırdım. Annem de bazı şeylerin insanların kontrolü dışında kalabildiğini anlayabilecek yaşta. Yine de çok üzüldü. Ayrıldığımızı söylediğimde annemle birbirimize sarıldık. Bir süreliğine de yanımda kalacak.



‘Tan’la ilgim yok’



Fatoş Kabasakal, Tan Sağtürk ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: “İkisinin ayrıldığını gazetelerden öğrendim ve çok üzüldüm. Bergüzar ile de tanışıyorum. İddia edildiği gibi Tan ile öyle bir ilişki içinde değilim. O rol arkadaşım.”





