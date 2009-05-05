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Yaşam

Ayrıldı diye lokum dağıtıldı!

Çelik’in Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılması protestolar eşliğinde gerçekleşti. Genel Müdürlük çalışanları arkasından lokum dağ

05 Mayıs 2009 03:00

Hüseyin Çelik’in Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrılması protestolar eşliğinde gerçekleşti. Personel Genel Müdürlüğü’nde Çelik’in bakanlıktan alınmasını kutlamak amacıyla lokum dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı Nimet Çubukçu’ya devreden Hüseyin Çelik, basın toplantısında ilginç bir protesto ile karşılaştı.

Çelik’in konuşmasını tamamladığı sırada, Personel Genel Müdürlüğü’nde çalışırken, Hizmetiçi Eğitimi Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Yakutcan, ayağa kalkarak, "Sizleri eğitimi, adaleti, liyakatı ve istişareyi ihmal etti diye hatırlayacağız" dedi.

Çelik ise protestocuya, "Sağolun, teşekkür ederim" demekle yetindi. Personel Genel Müdürlüğü’nde ise Çelik’in bakanlıktan alınmasını kutlamak amacıyla lokum dağıtıldığı öğrenildi.


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