Ayrı yaşadığı kocasını tabancayla öldürdü (2)

DOĞUM GÜNÜ OLAN OĞLUNU ALMAK İSTEMİŞ

Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde, sabah saatlerinde ayrı yaşadığı eşi Erdoğan Günar\'ı tabanca ile öldürdüğü ididasıyla gözaltına alınan Birgül Günar, polisteki ilk ifadesinde doğum günü olan 9 yaşındaki oğlunu alıp gezdirmek için eve geldiğini söyledi. Günar, \"Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir Erdoğan\'dan ayrı yaşıyorum. Kardeşlerimin yanına yerleştim. Onların işyerinde çalışıyorum. Bugün küçük oğlumun doğum günüydü. Amacım; anne olarak oğlumu özel gününde gezdirmek, onunla birlikte olmaktı. Erdoğan, buna izin vermeyince aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olanlar oldu\" dediği öğrenildi. Birgül Günar\'ın sorgusu devam ederken, çiftin 18 yaşındaki diğer oğullarının cinayet anında evde bulunmadığı belirtildi.



FOTOĞRAFLI