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Ayrı yaşadığı kocasını tabancayla öldürdü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi İlçesi'nde, 37 yaşındaki Birgül Günar bir süredir ayrı yaşadığı eşi 43 yaşındaki Erdoğan Günar'ı aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürdü

16 Kasım 2017 16:18

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi İlçesi\'nde, 37 yaşındaki Birgül Günar bir süredir ayrı yaşadığı eşi 43 yaşındaki Erdoğan Günar\'ı aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. 2 çocuk annesi Birgül Günar, cinayetin ardından polise giderek teslim oldu.
Olay, bu sabah, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi\'nde 20 yıldır evli Günar çiftinin oturduğu evde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir kardeşlerinin yanında olan Birgül Günar, bir fabrikada işçi olan eşi Erdoğan Günar ile konuşmak üzere evlerine gitti. Çift arasında çıkan tartışmada Birgül Günar, eşine tabanca ile 5 el ateş etti. Göğüs ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Erdoğan Günar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede kurtırılamadı. Birgül Günar, cinayetin ardından olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen 9 yaşındaki oğlu ile  birlikte polise giderek teslim oldu. Birgül Günar gözaltına alınırken, Erdoğan Günar’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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