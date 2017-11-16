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Ayrı yaşadığı eşinin kafede yanında oturan kişiyi öldürdü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde ayrı yaşadığı eşi 21 yaşındaki Döne Umut T

16 Kasım 2017 17:20

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde ayrı yaşadığı eşi 21 yaşındaki Döne Umut T.\'yi kafede pompalı tüfekle bacağından vuran 25 yaşındaki Hasan T., eşinin yanındaki 40 yaşındaki Şahin Azgın\'ı boynundan vurup öldürdü.
Manavgat İlçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak\'taki kafeye dün gece gelen Hasan T., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T.\'yi başka bir erkekle aynı masada otururken gördü. Otomobilindeki tüfeği alarak yeniden kafeye gelen Hasan T., önce havaya iki el ateş etti. Eşinin tüfekle ateş ettiğini gören Döne Umut T., yanına gidip engel olmak istedi. Tüfeği ateşlemeye devam eden Hasan T., eşini bacağından vurdu. Olay sırasında araya girmeye çalışan Döne Umut T.\'nin arkadaşı olduğu öne sürülen Şahin Azgın da Hasan T.\'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla boynundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Şahin Azgın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Azgın\'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Adana\'ya gönderildi.
Pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak otomobiliyle kaçan Hasan T., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sülek Mahallesi\'nde yakalandı.

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