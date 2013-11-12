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Yaşam

Ayrı yaşadığı eşini öldürüp intihar etti

Kırıkkale'de yaşayan bir adam önce av tüfeği ile eşini vurdu, sonra da intihar ederek yaşamına son verdi

12 Kasım 2013 08:42

Kırıkkale'de 65 yaşındaki Aydın Bağoğlu, 15 gündür ayrı yaşadığı ikinci eşi 45 yaşındaki Metanet Bağoğlu'nu av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar etti.

Gündoğdu Mahallesi Dedekorkut Caddesi 1496 sokakta oturan Aydın bağoğlu, 16 yıl önce eşi vefat edince Metanet Bağolu ile evlendi. Kırıkkale Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'nde traktör sürücüsü olarak çalıştıktan sonra emekli olan Aydın Boğoğlu'nun ilk evliliğinden 5, ikinci evliliğinden de 1 çocuğu dünyaya geldi. Bir pastanede hamurcu olarak çalışan Metanet Boğolu ile Aydın Bağoğlu, son aylarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık kavga etmeye başladı. Birçok kez de karakolluk olan çift, son olarak 15 gün önce tartıştıktan sonra Metanet Bağoğlu evi terk etti.

Kaletepe mahallesinde yakınlarının yanına yerleşen Metanet Bağoğlu, odun almak için kendi kullandığı otomobiliyle eşinin evine geldi.Bir miktar odunu arabasına yükleyen Metanet Bağoğlu, ardından evin bahçesinde otomobilini yıkarken bu sırada gelen eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından öfkeye kapılan Aydın Bağoğlu evden aldığı av tüfeği ile eşine 6 kez ateş açtı. Metanet Bağoğlu yaşamını yitirirken, ardından Aydın Bağoğlu av tüfeği ile intihar etti.

Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları çiftin yaşamını yitirdiği belirledi. Polis omlayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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