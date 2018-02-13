Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan sanık: Onu çok seviyorum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da geçen Ekim ayında, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi Emine Yıldırım’ı (39) bıçakla yaralayan Ümit Yıldırım’ın (43) yargılanmasına başlandı. Eşini bıçakladığından dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu belirten Yıldırım, “Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum” dedi.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesindeki Ördekli Kültür Merkezi önünde 17 Ekim 2017\'de meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşi Emine Yıldırım’la konuşmak isteyen Ümit Yıldırım, aralarında çıkan tartışma sonunda üzerinde taşıdığı bıçakla 2 çocuğunun annesi eşini 5 yerinden yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Yıldırm, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Ümit Yıldırım, hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya Emine Yıldırım katılmadı. Duruşmada olay günü yaşananları anlatan Ümit Yıldırım, savunmasında, \"Otobüs durağında eşimin gelmesini bekledim. Amacım, evime, çocuklarımın yanına dönmekti. Eşimin geldiğini görünce yanına gidip konuşmak istedim ama o benimle konuşmak istemedi. 17 yıllık evliyiz ve 2 çocuğumuz var; buna rağmen bana karşı tavrını anlayamadım. Kocası, çocuklarının babası değilmişim gibi davrandı. O anda kendimi kaybetmişim, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Olaydan dolayı üzgünüm ve pişmanım\" dedi.

Yıldırım, mahkeme başkanının neden bıçak taşıdığını sorması üzerine, sokaklarda yaşadığını ve o bıçağı da kendisini korumak için taşıdığını, eşini bıçaklamayı ise planlamadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, müşteki Emine Yıldırım’ın gelecek duruşmaya çağrılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.