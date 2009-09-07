Aynur'dan öneriye yeşil ışık

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, önceki gün TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'e Eurovision'a Kürtçe şarkı ile katılmayı önerdi. Saltık'ın aday olarak gösterdiği Kürt şarkıcı Aynur Doğan, "Türkiye'de yaşayan halklar Türkiye'ye ayrı ayrı zenginlikler katıyor, Türkiye'nin bir parçası. Türkiye'nin dili Eurovision'a neden katılmasın ki? Neden Türkiye'yi temsil edemesinler ki?" dedi.



Aynur, yarışmaya katılmayı isteyip istemediği konusunda somut bir adım ve öneri olmaması nedeniyle yanıt vermek istemediğini söyledi. "Keçe Kurdan" albümüyle tanınan Aynur, "Türkiye adına Türkiye'de yaşayan halkların diliyle katılmak çok hoş olur. Özellikle demokratik açılımın tartışıldığı bugünlerde böyle bir girişimin sürece katkısı olacağına inanıyorum" dedi.



Hasan Saltık, Aynur'u Kürtçe şarkı söyleyen en iyi seslerden biri olarak tanımlayarak HABERTÜRK'e yaptığı açıklamada "Türkiye'de pek fazla yazılmıyor ama kızın dünyada konser vermediği yer kalmadı" şeklinde konuşmuş ve Kürtçe şarkıyla atılacak adımın dünyada büyük yankı bulacağını öne sürmüştü.







