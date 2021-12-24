AYM'den 7 yıl sonra 'yaşam hakkı ihlali' kararı: Aynur Kudin’in ölümüne neden olan polisler yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında evinin önünde, polisin sıktığı biber gazı nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki Aynur Kudin'in yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bugüne kadar ifadesi dahi alınmayın polisler hakkında olaydan 7 yıl sonra soruşturma başlatılacak.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 8 Ekim 2014’te gerçekleşen gösteriler sırasında polisin attığı yoğun biber gazı sonucu fenalaşan 28 yaşındaki Aynur Kudin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma sürecinde polislerin ifadesine dahi başvurulmadı. Başsavcılık olaydan 4 yıl sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yapılan itiraz da reddedilince baba Kadir Kudin Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

“Tanık olarak dahi ifadeleri alınmadı”

Sözcü gazetesinden yer alan habere göre, Yüksek Mahkeme’nin, yaptığı inceleme sonunda ulaştığı bazı tespit ve değerlendirmeler şöyle:

Güç kullanımı ile ölüme yol açtığı ileri sürülen olaya dahil olan polislerin tanık ya da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmamıştır. Bu durum soruşturmanın derinliği ve ciddiyeti üzerinde tereddütlere neden olabilecek önemli bir eksikliktir.

Sürece dair zaman çizelgesine bakıldığında genel olarak işlemlerin ölüm olayının gerçekleşmesinden en az bir yılı aşkın bir süre geçmesinin ardından yapıldığı dikkati çekmektedir.

Kamera kaydı bulunup bulunmadığına dair araştırmanın yapılmasının olaydan yaklaşık bir buçuk yıl sonra gerçekleştirilmesi…

Polislerin kimlik bilgilerinin temini için emniyet birimleri ile yazışmanın olayın üzerinden 2 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra yapılması soruşturma makamlarının göstermesi gereken özen yönünden olumsuz bir izlenim oluşturmaktadır.

Kamu görevlilerinin adli merciler dahil hiçbir merciye eylemleriyle ilgili olarak hesap vermedikleri…

Aynur Kudin’in ölümünü tüm yönleriyle aydınlatabilecek ve sorumluların belirlenmesini sağlayabilecek bütün delilleri tespit eden, yaşam hakkının sağladığı güvencelerin gerektirdiği derinlik ve ciddiyette bir soruşturmanın yürütüldüğünü söylemek mümkün görünmemektedir.

Sonuç olarak yürütülen soruşturma sürecine dair eksiklik ve belirsizliklerin yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal eder nitelikte olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Hüküm:

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğü bakımından İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğünün ihalenin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na GÖNDERİLMESİNE,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.