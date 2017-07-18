Aynur "Hawnıyaz" ile dinleyenleri kendi coğrafyasında bir yolculuğa çıkaracak

Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada takdir gören; müziğiyle, vokal tarzıyla ve albümleriyle birçok başarıya imza atan Aynur, her bir melodiyi daha da güzelleştirdiği ve zenginleştirdiği yeni albümü “Hawniyaz”ı dinleyiciyle buluşturdu.

Aynur, Sony Music etiketiyle yayınlanan ve her biri birer müzik ziyafeti verecek olan beş şarkıyı müzikseverlerle buluştuğu bu albümde, doğaçlama sanatının ustalıkla kullanılarak yeni bir boyuta taşındığı arşivlik bir çalışma ortaya koyuyor.

Aynur’un yeni albümü “Hawniyaz”da virtüözler bir arada

Doğu ve batı müziklerinin renklerini yorumlayarak müzikal bir ifade ortaya koyan Aynur, “Hawniyaz” albümünde; uluslararası arenada saygı gören bir kemençe virtüözü olan İranlı Kayhan Kalhor, tambur ustalığı ve deneysel müziğe yaratıcı yaklaşımlarıyla bilinen tambur ustası Cemîl Qoçgîrî ve post-bop’tan etno-caz’a, birçok müzik türüne hakim olan Azeri piyanist Salman Gambaro ile oldukça güzel bir uyumu ve dinleyeni kendi coğrafyalarında yolculuğa çıkaran müzikal bir lezzeti dinleyiciyle buluşturuyor.

İranlı kemençe ustası Kayhan Kalhor ve Aynur’un 2012 yazında Osnabrück’te tanışmasının ve geleneksel müziğe olan sevdaları ile Kürt kökenleri aracılığıyla bir araya gelmelerinin ardından, Azeri caz piyanisti Salman Gambarov ve Kürt tambur ustası Cemîl Qoçgirî ile hep birlikte doğaçlama caz yapmaya başlayan bu dörtlü, aralarındaki etkileşim ve doğaçladıkları müzik ile hem kendilerini, hem de dinleyenlerini hayran bırakmışlardı. Doğaçlama gelişen bu etkileşimin ardından, uzun süreli birlikte müzik yapma kararı almaları üzerine ortaya çıkan “Hawniyaz” aynı zamanda geleceğe dair yeni ve farklı projelerin de sinyalini veriyor.

Bu toprakların hikayelerini, acılarını, aşklarını, kederlerini gerek Aynur’un zengin sesi gerekse her biri virtüöz olan müzisyenlerin enstrümanlarından dinleyeceğimiz “Hawniyaz” tüm müzik marketlerde.