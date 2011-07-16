Aynur Doğan: Beni yuhalayanları affediyorum

T24 - 18’inci İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser veren sanatçı Aynur Doğan, bir grup seyirci tarafından yuhalanması hakkında, "''Hala olayın şokunu atlatmaya çalışıyorum. Ama ben beni yuhalayanları affediyorum'' dedi.









18’inci İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde “Suyun Kadınları” adlı gecede sanatçı Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı söylemesi bir grup seyirci tarafından protesto edildi. Sahneye pet şişeler, minderler atıldı, Aynur Doğan sahneden inmek zorunda kaldı.





Aynur Doğan, hurriyet.com.tr'den İsmail Değirmenci'ye konuştu:



Dün akşam saatlerinde gelen mesajlarda sanatçı Aynur Doğan'ın sahnede protesto edildiği belirtiliyordu. Hemen konuyu araştırdım. İddia şöyleydi:





18’inci İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Buika, La Shica ve Sandra Carrasco’yla “Suyun Kadınları” adlı gecede sahneye çıkan Aynur Doğan, Kürtçe şarkı söylediği için protesto edilmişti. Bir grup seyirci Diyarbakır’da şehit olan askerleri gerekçe gösterip sahneye pet şişe ve minder atmıştı. Sanatçıya diğer müzikseverler de sloganlarla destek verince ortam gerilmişti. Dahası İstiklal Marşı okuyan, Doğan'ı ıslık ve alkışlarla protesto edenler Açıkhava'dan ayrılmış, bunun üzerine polis de konser alanına gelmişti.

Başlarda olayın bu kadar büyük olacağını düşünmedim. Ne de olsa caz festivali kapsamında düzenlenen bir konserdi ve bir sanatçıyı sahneden indirecek kadar şiddet içeremezdi. Ama yanılmışım. Konserde bulunan arkadaşları arayınca yaşananların ciddiyetini anladım. Bir taraftan haberi yazdırmak için bilgi toplarken bir taraftanda Aynur Doğan"a ulaşmaya çalıştım. Ancak bu mümkün olmadı.Gecenin ilerleyen saatlerinde basın danışmanı Aysun Karadoğan'nun aracılığıyla Aynur'a ulaştım. Telefonu üzgün ve yorgun bir ses tonuyla açtı. İlk olarak sahneden neler gördüğünü sordum.

Sanatçı konserin çok güzel başladığını belirterek, "Sahneye çıktım. 2 şarkı seslendirdim. Üçüncü parçaya başlarken bir gürültü duymaya başladım.Bir kaç kişiden sesler yükseldi, ben ne söylediklerini önce anlayamadım. Sonra karşılıklı yuhlanma sesleri yükseldi ve pet şişeler, minderler atıldı. Durum ciddi bir hal alınca sahneden indim" dedi. Daha önce konserlerinde de bazı olayların yaşandığı ancak bunun kendisiyle ilgili olmadığı vurgulayan Aynur Doğan'ın hala olayın şokunu üzerinden atamadığı belli oluyordu...

"Aslında ne diyeceğimi bilemiyorum. Hala olayın şokunu atmaya çalışıyorum" diyen sanatçıyı en çok böyle bir zamanda böyle bir böyle bir şiddete maruz kalması üzmüş. "Beni yuhlamaları belki o kadar önemli değil. Ama sahneye çıkan bir sanatçıya her ne gerekçe olursa olsun pet şişe, minder atılmasını kabul edemiyorum. Ama burada üzerinde düşünülmesi gereken en önemli konu 'yan yana oturup bir konser izleyememek'. Bu Türkiye adına çok hüzün verici..."

Ortamı gerdiği iddia edilen "Türkçe türkü söyle. 13 şehidin daha kanı kurumadı'' sözlerine duymadığını sözlerine ekleyen Aynur Doğan, "Bu konserin yapılacağı ve bir çok dilde şarkılar söyleneceği aylar öncesinden belliydi. Yapılanları bir provakasyon olarak algıladım. Konsere gelen diğer insanların da tadı kaçtı. Her ne yaşamış olursak olalım biz sanatın kardeşlik olduğu göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Aynur Doğan'ın telefonu kapatırken son sözü "Ben beni yuhalayanları affediyorum..." oldu.





