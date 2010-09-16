Aynı yerde 4 günde 4. kaza

T24- İstanbul Başakşehir’de bir minibüs ile tankerin çarpışması sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği yerde bir kaza daha meydana geldi. Bu, 4 gün içinde aynı yerde olan 4. kaza.



TEM otoyolu yan yolda meydana gelen ve 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza yerine yaklaşık 50 metre mesafede Nihat Sarılı'nın kullandığı hafriyat yüklü kamyon, Başakşehir istikametine giden Bülent Taşkın yönetimindeki kamyona çarptı.



Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Kazada aracı hasar gören Sarılı, ''Bu yol çok kötü. Burada kaza kaçınılmaz. Mutlaka önlem alınmalı'' dedi.



Başakşehir'de 12 Eylül’de meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetmişti.



Aynı güzergahta dün ve önceki gün meydana gelen iki ayrı kazada da 2 kişi yaralanmıştı.



