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Yaşam

Aynı villayı 8 kişiye sattılar

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılar ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan tutuklandı

05 Temmuz 2017 22:46

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, villaları birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir ve Aydın'da polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda; Aydın'ın Kuşadası İlçesi Bayraklıdede Mahallesi'nde yaptıkları villaları birden fazla kişiye sattıkları iddia edilen A.T., T.K., Y.G. ve N.A. gözaltına alındı.

Zanlıların yaptırdığı siteden villa alanların iki yıldan bu yana oyalandıkları, satın aldıklarını sandıkları evlerde ise başkalarının oturması üzerine dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ve T.K, ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan tutuklandı. Y.G. ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

Villalar henüz kaba inşaat halindeyken noter satışı yaptıkları, aynı villayı 7-8 kişiye sattıkları öne sürülen zanlıların, 120 kişiyi mağdur ederek milyonlarca lira haksız kazanç sağladıkları belirtiliyor. Olayla ilgili olarak polisin soruşturmasını sürdürürken, mağdurların sayısının artabileceği belirtti. (DHA)

 

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