Aynı villa, aynı adam, aynı senaryo; bu kez de başka kadına tecavüz iddiası

Antalya’da müzikholde çalışan F.G., kendisine ilaçlı bira ve kahve içirilip, grup sekse zorlandığı ve tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. F.G.’nin tecavüzle suçladığı şüphelilerden Cevat Y. hakkında, aynı villada 3 ay önce bir lise öğrencisine ecstasy hap verip tecavüz ettiği iddiasıyla da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Döşemealtı İlçesi’ne bağlı Dağbeli Mahallesi yakınlarındaki müzikholde çalışan 26 yaşındaki F.G., 1 Haziran gecesi, burada tanıştığı Mesut H. adlı işadamının cipiyle yola çıktı. Mesut H., Fatih A. ile Gürcistan asıllı eşi Khatuna A.’nın da içinde bulunduğu cipiyle, tanıdıkları Emrah K. ve Kamile K. çiftinin evine gitti. Burada bira içen F.G. ile Mesut H., Fatih A. ile de eşi iddiaya göre grup seks yaptı. Ev sahibi Emrah K. ile eşi Kamile K. ise ilişkiye katılmayıp, izlemekle yetindi. Ertesi gün Fatih A. ile eşi Khatuna A., F.G.’yi Duacı Köyü’nde işadamı Cevat Y.’nin villasına götürdü. Burada ikram edilen kahveyi içtikten sonra kendinden geçen F.G.’ye, Cevat Y. zorla ters ilişki kurdu. Fatih A. ile Khatuna A., saat 22.30 sıralarında F.G.’yi evine götürüp bıraktı.

F.G.’nin ertesi gün şüpheliler hakkında şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan savcılık, olaya karıştıkları belirtilen kişilerin ifadesini aldı. Karşılaştırma yapmak üzere şüphelilerden sperm örnekleri de alındı.



'Hayatımıza renk katıyorduk'



Teslime Tosun'un DHA'daki haberine göre oto alım satım işi yapan Emrah K., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları reddetti. Emrah K., "Evimize misafir olarak geldiler, Alkol aldık. Daha sonra uyumak istediler. Mesut H. ile F.G. yatak odamıza geçtiler ve uyudular" dedi. Eşi Kamile K. ise 9 yıllık evli olduklarını, yaklaşık 1 yıldır hayatlarına renk katmak için eş değişimi fantezisi yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Önceleri bununla ilgili internet sitesinden partner bulduk. Siteden bulduğumuz çiftlerle önceden görüşüp tanışıyoruz. İki taraf da birbirini beğenirse karşı tarafın evine gidiyoruz. Biz hiç kendi evimize davet etmedik. İlk defa o akşam oldu.

Bu konuda özellikle evli çift olmalarına özen gösteriyoruz. İlk zamanlar çift partnerleri internetten buluyorduk. Daha sonra tanıştığımız arkadaşların önerisiyle yeni çiftler tanıyorduk. O akşamki F.G. ve Mesut H.’yi, Fatih A. ve Khatuna A. aracılığıyla tanıdık. Ben eşime Mesut H.’yi beğenmediğimi söyledim. Olaya dahil olmadık. Ben ya da eşim karşı tarafı beğenmezse cinsel birliktelik yaşamayız. F.G. bizim evde istekliydi. Yatak odasında iki saat kaldılar. Evimiz 1+1 olduğu için biz koridorda bekledik. F.G.’nin zaman zaman ’Erkeğim’ diye hitap ettiğini duyduk."



'Benden 5 bin lira istedi'



İşadamı Mesut H. ise F.G.’yi olay gecesi Doğu Garajı semti civarından aldığını belirterek, "Canımız sıkılmasın diye arkadaşım olan Fatih A. ile eşini de yanımıza aldık ve bakkaldan bira alıp Kundu bölgesine gittik. Deniz kenarında biralarımızı içtik. Hep beraber Emrah ve Kamile K. adlı evli çiftin Kültür Mahallesi’ndeki evine gittik. Evin salon kısmında F.G. beni öpmeye başladı. Ben arkadaşlardan utandım. F.G. ile yan odaya geçtik. Normal yoldan cinsel ilişkiye girdik. Sabah ise F.G. benden 5 bin lira istedi. Bu kadar param olmadığını belirterek, 500 lira verdim. Daha sonra işe gittim. Beni tanımadığım bir numaradan, adının Süleyman D. olduğunu söyleyen bir kişi aradı ve ’F.G. ile birlikte olmuşsun ama yardımcı olmamışsın’ dedi. Bu şahıs ayrıca bana tehdit mesajları attı. Bu kişiden de şikayetçiyim" diye konuştu.

İşadamı Cevat Y. ise Fatih A.’nın kendisini arayıp evine gelmek istediğini söylediğini belirterek, "Evime geldiler. Kahve ikram ettim. F.G. benimle olmak istedi. Biz de odaya girip birlikte olduk. Benim işim olduğu için evden ayrılırken F.G. benden para istedi. Ben de hiçbir para karşılığı birlikte olmadığımı söyledim. Kimseye tecavüz etmedim" dedi.

Bir sitede kapıcılık yapan Fatih A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "F.G.’nin tefeciye 10 bin lira borcu varmış. Bunun 5 bin lirasını Mesut H. ödeceğini söylemiş, ama yardım etmediğini belirterek ağladı. Yanımıza alıp Cevat Y.’nin evine gittik. F.G. burada da Cevat Y. ile ilişkiye girdi. Akşam üzeri evinin yakınına bıraktık" dedi.



Liseli kızla grup seks iddiası



Şüphelilerden Cevat Y. hakkında savcılık, 3 ay önce de lise öğrencisi 17 yaşındaki B.Y.Ş.’ye ecstasy hap verip grup seks yaptıkları iddiasıyla başka bir soruşturma yürütüyor. Olayla ilgili 5 kişi daha aynı soruşturma kapsamında ifade verdi. Bu olayla ilgili şüpheliler ve B.Y.Ş.’den alınan kan, kıl ve doku örnekleri, uyuşturucu madde ve DNA testi sonuçları bekleniyor.