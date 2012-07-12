Aynı suça bir beraat bir ceza!

İstanbul Küçükçekmece'de 2002 yılında ilköğretim okulu öğretmeninin çantasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi hakkında, İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde 7 ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemeleri'nde yanlışlıkla ayrı ayrı açılan davalardan birinde delil yetersizliğinden beraat, birinden ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

29 Kasım 2002 tarihinde ilköğretim okulu öğretmeni E.I.'nın içerisinde 200 lira, yüzük ve cep telefonu bulunan çantasın çalındı. Polis 10 Nisan 2003 tarihinde şüpheli olarak evli bir çocuk babası olan kafeterya işletmecisi 39 yaşındaki Tarık Saral'ı gözaltına aldı.

Çantası çalınan öğretmen E.I. polis merkezinde onu teşhis edince, tutuklanan Saral hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı 14 Nisan 2003 tarihinde Küçükçekmece 1nci Sulh Ceza Mahkemesinde hırsızlık suçlarını kapsayan TCK'nın 495 ilk 522, 456/4 ve 40ncı maddelerinden dava açtı. Ancak Küçükçekmece 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi olayın gasp suçuna dönüşmesi nedeniyle Ağır Caza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

İki mahkemeye birden

İstanbul Bakırköy Adliyesi'ndeki sorun bundan sonra başladı. Küçükçekmece 1'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yerine yanlışlıkla önce Küçükçekmece 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme bu yanlışlığı fark edince dosyayı bu kez İstanbul 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi davayı kabul edip 'yağma' suçlamasıyla yargılamaya başladı.

Bu sırada Küçükçekmece 1'nci Sulh Ceza Mahkemesi, yanlışlıkla Küçükcekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne giden dosyayı bu mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiğinden habersiz, sanık Tarık Saral hakkında bu kez de İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'gasp' suçundan dava açıldı.

7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden 9 yıl hapis

Tutuklu olarak yargılanan Tarık Saral, tutuklandıktan 7 ay sonra 20 Aralık 2003 tarihinde hakkında gasp suçundan İstanbul Bakırköy 7'nci Ağır Caza Mahkemesinde açılan dava kapsamında tahliye oldu. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Saral polisin kendisine komplo kurduğunu, daha önce silahlı çatışma olayının bulunduğunu bu yüzden polisin kendisini tanıdığını polisin olayı üzerine yıktığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Ancak mahkeme 13 Aralık 2004 tarihinde karara çıkan yargılamada ise gasp suçundan 9 yıl 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak tutuklamadı. Dava dosyası Yargıtay'da iken 2005 yılında çıkan yeni yasa kapsamında yeniden yapılan yargılamada ise caza 8 yıl 4 ay hapis cezasına indi.

8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde

Tarık Saral Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dönemde, Küçükçekmece 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yanlışlıkla Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilince burada açılan dava da devam etti. 'Yağma' suçundan süren yargılamada ile talimat ile Kastamonu Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Saral suçsuz olduğunu söyledi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mayıs 2006 tarihinde Saral hakkında 'yeterli delil olmaması' nedeniyle beraat kararı verdi.

Yargıtay onayladı

Bir suçtan 2 ayrı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan, bir mahkemede ceza alan bir mahkemede ise beraat eden Tarık Saral'a verilen 8 yıl 4 ay günlük hapis cezası Saral'ın temyiz etmesine rağmen Yargıtay 6'ncı Ceza Dairesi tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde onanarak kesinleşti.

Avukatı Yargıtay'a başvurdu iki mahkemede aynı üye Saral'ın yakınlarının isteği üzerine Sakarya Barosu avukatlarından İsmail Gürses kararın düzeltilmesi için 20 Haziran 2012 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılığına 2 sayfalık dilekçe verdi. Gürses dilekçesinde Tarık Saral'ın Bakırköy 8 ve Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemelerinde ayrı ayrı yargılandığına dikkat çekerek, aynı fiilden dolayı iki kez yargılama yapılamayacağını belirtti.

Aynı suçtan yargılanan Tarık Saral'a hem ceza, hem de beraat kararı veren Bakırköy 7 ve 8'nci Ağır Ceza Mahkemeleri'nde hakim üye olarak da Nejat Özbek'in imzasının bulunduğunu belirten Avukat Gürses, "Aynı fiildenh dolayı iki kez yargılama yapıldığı şüphe bırakmayacak şekilde ortadadır.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/7 maddesinde 'Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir' diyerek kararın iptalini istedi. Avukat İsmail Gürses, "Bir suçtan iki yargılama olmaz. 2004 yılındaki karar Yargıtay tarafından 2005 yılında çıkan yasa ile yeniden yapılan yargılama ile 9 yıl hapis cezasından 8 yıl 4 aya indirildi. Bu kararı da 2012 yılında Yargıtay onaylayarak kesinlesti. Bu bir skandal. Bu kişi mağdur oldu. İşleri bozuldu. Kararın düzeltilmesi için başvurmuzu yaptık" dedi.