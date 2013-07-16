Aynı şubeyi 1 ayda 2 kez soydu

Antalya'da aynı PTT şubesini 1 ay içerisinde 2 kez soyan 27 yaşındaki D.T., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, soygun paralarını eğlence yerlerinde harcadığı anlaşıldı.

20 Haziran'da Muratpaşa İlçesi'ndeki Bahçelievler PTT şubesine gelerek, kurusıkı tabancayla görevlileri etkisiz hale getirip 4 bin lira alan soyguncu daha sonra kaçtı. Olayın ardından inceleme yapan polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

1 ayda 2 kez soydu

Geçen cuma günü aynı PTT şubesine gelerek, tabancayla görevlileri etkisiz hale getirip kasada bulunan 1000 lira ile kaçan soyguncu, bir taksiye binerek kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları kayıtlarını ve soygunun birbirine benzerliği üzerinde yoğunlaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın aynı kişi tarafından gerçekleştirdiğini belirledi. Görgü tanıkları ile soygunların ardından kaçtığı taksi sürücülerinin ifadelerine başvuran polis, şüphelinin 27 yaşındaki D.T. olduğunu belirledi. Dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte oturan işsiz D.T.'nin evine operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Paraları eğlencelerde yemiş

Daha önce güvenlik görevlisi olduğunu iddia eden ve bankalara 10 bin lira borcu olduğu anlaşılan D.T'nin, soygunları eğlence parası için yaptığı ortaya çıktı. Soygun paralarını eğlence merkezleri ve barlarda harcadığını söyleyen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.