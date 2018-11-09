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Aynı soyismi taşıyan kadınların cenazeleri karıştı (2)

DEFNEDİLEN CENAZE MEZARINDAN ÇIKARTILACAK Adana'da dün aynı hastanede tedavi görürken yaşamlarını yitiren Saliha Öztürk'ün (67) cenazesi,  aynı hastanede hayatını kaybeden Şaziye Öztürk'ün (55) cenazesiyle karıştırılıp, Aksaray'ın Cankıllı köyüne getirili

09 Kasım 2018 21:11

DEFNEDİLEN CENAZE MEZARINDAN ÇIKARTILACAK
Adana\'da dün aynı hastanede tedavi görürken yaşamlarını yitiren Saliha Öztürk\'ün (67) cenazesi,  aynı hastanede hayatını kaybeden Şaziye Öztürk\'ün (55) cenazesiyle karıştırılıp, Aksaray\'ın Cankıllı köyüne getirilip, defnedildi. Daha sonra cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Adana Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 
Saliha Öztürk\'ün defnedilen cenazesi mezarlıktan çıkartılıp Adana\'ya götürülecek. Şaziye Öztürk\'ün cenazesi de memleketi Aksaray\'a getirilip defnedilecek.
Cankıllı Muhtarı Ali Yen, cenazenin çıkartılması için savcılıktan gelecek kararı beklediklerini belirterek, \'\'Cenazelerin karışması sonucu Şaziye Öztürk\'ün cenazesinin yerine Saliha Öztürk\'ün cenazesi köyümüze getirilmiş. Cenazeyi defnetmiştik. Savcılık kararı olmadan çıkartamıyoruz. Konuyla ilgili Adana Valiliği ve Cumhuriyet Başsavclığı işlem başlattı. Adana\'daki Şaziye Öztürk\'ün cenazesi köyümüze getirilecek. Bu sırada savcılık kararıyla da defnedilen Saliha Öztürk\'ün cenazesi mezarlıktan çıkartılıp defnedilecek. Ardından Şaziye Öztürk\'ün cenazesini defnedeceğiz\'\' dedi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

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