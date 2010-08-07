Aynı şikayetten 4 kez hastahaneye gitti

T24 - İzmir’e çalışmaya gelmişti, ama çok hastalandı. Her hastaneye gidişinde iğne yapılıp, ‘ılık suyla duş al’ denip eve gönderildi. Ağırlaşınca 5. kez hastaneye kaldırıldı, ancak artık çok geçti. Yapılan tahlillerin sonuçlarını beklerken öldü.







'Sık sık ılık su ile duş al'



İzmir’de yüksek ateş şikâyetiyle 4 kez arkadaşları tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne götürülen ve her seferinde iğne yapılıp ‘sık sık ılık suyla duş alması’ önerilerek eve gönderilen Özgür Sivaz (26) öldü. Arkadaşları, ağırlaşan Sivaz’ı 5. kez hastaneye kaldırdı ama, talihsiz genç ancak son gidişinde yapılan tahlillerin sonucu beklerken yaşama veda etti.



Trabzonlu Özgür Sivaz’ı İzmir’e arkadaşları, TOKİ inşaatında iş buldukları için çağırmıştı. İki gün inşaatta çalışan Sivaz, daha sonra ateşlenerek yatağa düştü. Geçen 30 Temmuz’da fenalaşan Sivaz, arkadaşları tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Sivaz iğne yapılıp sık sık ılık suyla duş alması önerilerek taburcu edildi.



Cumartesi ve pazar günleri de hastaneye gitti Sivaz... Yine iğne yapıldı, yine eve gidip ılık suyla duş yapması önerildi. Ancak bir türlü iyileşemiyordu...





5. kez gitti ama...



Pazartesi günü hastanenin polikliniğine giden genç adam, gece yarısı tekrar ağırlaştı. Hastaneye 5. kez götürülen Sivaz’a bu kez tahlil yapıldı, ancak talihsiz genç sonuçları beklerken, sabah saatlerinde öldü. Hastane önünde toplanan arkadaşları, “Para kazanmak için bir hafta önce ailesinden ayrılıp yanımıza gelerek çalışmaya başladı. Adeta onu öldürmek için çabaladılar” diyerek tepki gösterdi.

Çifte soruşturmaHastane Başhekim Yardımcısı Dr. Saim Gubari, hastaya ne teşhis konulduğunu ve hangi tedavileri uyguladıklarını söyleyemeyeceğini, ancak hastane bünyesinde bir ihmal olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattıklarını açıkladı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise “Teşhis ve yapılan tüm tedavileri hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.











