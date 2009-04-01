Aynı oy sayısıyla DTP'ye 8, SP'ye sıfır il belediye başkanı!

DTP ile SP Türkiye genelinde il genel meclisi bazında birbirlerine çok yakın sayıda oy aldı. DTP 8 şehirde il belediye başkanı çıkarırken SP hiçbir şehirde il belediye başkanı çıkaramadı.



Eyüp Erdoğan / Tempo24



DTP 29 Mart yerel seçimlerinde 8 şehrin il belediye başkanlığını kazandı. Parti, Türkiye genelinde 2 milyon 240 bin oy aldı. Türkiye genelinde toplam 40 milyon seçmenin oy kullandığını göz önünde bulundurursak DTP, aldığı her 280 bin oy için bir şehrin belediye başkanlığını kazandı.



Saadet Partisi Türkiye genelinde yüzde 5.2 oranında oy aldı. Toplamda 2 milyon 80 bin oy almasına rağmen hiçbir şehirde il belediye başkanı çıkaramadı. DTP’nin başkan çıkarmadaki oy etkinlik gücünü baz alırsak, Saadet Partisi Türkiye genelinde 7 şehrin il belediye başkanlığını kazanabilirdi.



MHP Türkiye genelinde yüzde 16.1 oranında oy aldı. Toplamda 6 milyon 440 bin oy alarak 10 şehrin il belediye başkanlığını kazandı. DTP’nin başkan çıkarmadaki oy etkinlik gücünü baz alırsak, MHP Türkiye genelinde 23 şehrin il belediye başkanlığını kazanabilirdi.



CHP Türkiye genelinde yüzde 23.1 oranında oy aldı. Toplamda 9 milyon 200 bin oy alarak 13 şehrin il belediye başkanlığını kazandı. DTP’nin başkan çıkarmadaki oy etkinlik gücünü baz alırsak, CHP Türkiye genelinde 32 şehrin belediye başkanlığını kazanabilirdi.



DSP Türkiye genelinde yüzde 2.8 oranında oy aldı. Toplamda 1 milyon 120 bin oy alarak 2 şehirde il belediye başkanlığını kazandı. DTP’nin başkan çıkarmadaki oy etkinlik gücünü baz alırsak, DSP Türkiye genelinde 4 şehrin belediye başkanlığını kazanabilirdi.

