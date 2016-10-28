"Aynı otelin kamerası bulunmayan tek koridorundaki odada kalıyorlardı, ölümleri şüpheli"

Türk Hava Yolları'nın iki personelinin New York'ta aynı otel odasında 6 ay arayla kendi yaşamlarına son vermeleri ailelerce şüpheli görüldü. Eda Özdemir'den 6 ay önce aynı yöntemle (kendisini duş perdesine asarak) yaşamına son veren aşçı Cumhur Özmen'in ailesi her iki ölümü şüpheli karşıladıklarını söyledi.

Habertürk Gazetesi'nden Öznur Karslı'nın haberine göre, baba Ahmet Özmen, oğlunun ABD’de intihar ettiğinin söylendiğini belirterek, “Bunun nedeni olarak da oğlumun çok miktarda borcu olduğu öne sürüldü. Benim oğlumun aylık geliri 10 bin liraydı, çok denilen borcu da yaklaşık 10 bindi. Bir aylık maaşıydı. Çok mutlu bir ilişkisi vardı. Ölümünden yarım saat önce kız arkadaşıyla, ağabeyiyle konuşmuştu. ABD dönüşü Bartın’a yanımıza gelecekti” dedi.

''Tesadüf olamaz"

İlk günden itibaren oğullarının ölümünden şüphe ettiklerini söyleyen Özmen, şunları söyledi:“Eda’nın ölümünde bazı şeyler çok benziyor. Bunlar tesadüf olamaz. İkisi de aynı otelin, kamerası bulunmayan katındaki odada kalıyor. İkisi de duş perdesine kendini asıyor. Bu durumla ilgili yetkililerden yardım istiyorum.

Bu olayın üzerine gitmelerini istiyorum. Bize çocuğumuzun ölümüyle ilgili en ufak bilgi verilmedi. Cenazesi günlerce orada bekletildi. Ölümünden 25 dakika önce otel personeli odasına gidiyor, İngilizce konuşarak Cumhur’u uyandırıyor. Cumhur ise o personele uyandığını, aşağıya ineceğini söylüyor. Uçak kalkacağı zaman Cumhur gelmeyince olay ortaya çıkıyor.”