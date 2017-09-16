Aynı okulda 4 nesil

İZMİR, (DHA)- BATIÇİM Murahhas Azası Tufan Ünal\'ın kayınvalidesi, eşi, kızı ve torunu İzmir\'deki aynı okulda eğitim alarak 80 yıllık eğitim öyküsüne imza attı.

Gülgün İzmiroğlu Ünal ve Tufan Ünal çiftinin ilk torunları Ela Ayşegül Başer\'in İzmir\'deki Amerikan Koleji\'nde eğitim hayatına başlamasının ardından, ailenin 4 kuşağı aynı okulun kapısından girmiş oldu. Ailenin 4\'üncü nesli olarak Amerikan Koleji\'ne başlayan minik Ela Ayşegül Başer\'in birinci sınıf töreninde yanında yine aynı okuldan mezun annesi, anneannesi ve büyükannesinin bulunmasıyla 80 yıllık Amerikan Koleji fotoğrafı ortaya çıktı.

1971 yılında Amerikan Koleji\'nden mezun olan Tufan Ünal\'ın endüstri mühendisi eşi Gülgün İzmiroğlu Ünal, 1998 yılında yine Amerikan Koleji\'nden mezun olan kızı Psikolog Selin Ünal Başer ile birlikte torunu Ela Ayşegül Başer\'in Amerikan Koleji\'nde yapılan birinci sınıf törenine katıldı. Ancak bu hikayeyi daha ilginç kılan ise bu 3 kuşağın en eskisi olan büyükanne Yıldız Tınaz İzmiroğlu da yanlarındaydı ve o da tam 80 sene önce 1937 yılında kendisinden sonra gelecek 3 kuşak gibi Amerikan Koleji\'nde okul hayatına başlamıştı.

80 YIL SONRA TORUNUNUN KIZI İLE

1945 yılında mezun olduğu Amerikan Koleji\'nde kızları, torunu ve şimdi de torunun kızının okumasına şahit olan büyükanne İzmiroğlu, kızı ve torunuyla beraber tören sırasında büyük bir mutluluk yaşadı. 80 sene önce 1\'nci sınıf öğrencisi olarak bulunduğu amfide bu sefer torunun kızı Ela Ayşegül Başer\'in töreni için bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden büyükanne İzmiroğlu, \"Amerikan Koleji\'ni İzmir\'in en köklü okulu yapan da bu devamlılık. 80 sene önce 1937 yılında 1\'inci sınıf öğrencisi olarak bu amfideki heyecanımı unutamıyorum. 80 sene sonra yine aynı amfide bu sefer torunumun kızı Ela Ayşegül Başer\'in heyecanına ortak oluyorum. Bundan büyük mutluluk ve gurur olabilir mi? En az Ayşegül kadar heyecanlıyım, umarım ailemin bundan sonraki nesilleri de burada eğitim hayatına başlar\" diye konuştu.

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