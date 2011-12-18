Aynı mekanlarda 'garip tesadüf'

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Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde bir mekânda yan yana masalarda otururken görüntülenen Sergen Yalçın ve “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin Prenses Isabella’sı Melike İpek Yalova, önceki gece de Nişantaşı’ndaki Sess’te objektife takıldı. Çıkan aşk haberleri üzerine “O gece tesadüfen karşılaştık” diyen Yalçın, önceki gece de aynı açıklamayı yaptı.Mekândan gece geç saatlerde, birlikte eğlendiği Saba Tümer’le ayrılan Yalova, soruları yanıtsız bıraktı. Onlardan yaklaşık 15 dakika sonra çıkan Yalçın ise “İçeride Melike Hanım’la beraber miydiniz?” sorusuna “Neden böyle yakıştırmalar yapıyorsunuz? İçerisi çok kalabalıktı. Tesadüfen karşılaştık” yanıtını verdi.Yalçın’ın futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Tümer Metin’in “Sergen bekâr bir adam. Biriyle olması gayet normal” açıklaması ise kafaları karıştırdı.