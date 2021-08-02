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Yaşam

Aynı mahallede iki ayrı silahlı kavga: 2 ölü

02 Ağustos 2021 20:20

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, aynı mahallede iki ayrı silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

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