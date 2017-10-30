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Aynı mağazaya ikinci saldırı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe hizmet veren bir şirketin iki mağazasına, kar maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı

30 Ekim 2017 15:11

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe hizmet veren bir şirketin iki mağazasına, kar maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Aynı mağazalara 21 Eylül\'de de silahlı saldırı olduğu, geçen hafta ise işyeri sahibinin evine ateş edildiği ortaya çıktı.
Edremit\'te beyaz eşya, mobilya ve inşaat sektöründe hizmet veren şirketin iki mağazasına dün saat 22.45 sıralarında pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. Edremit Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazası ve çaprazında bulunan mobilya mağazasına toplam 5 el ateş edildi. Saçmalardan bazıları vitrinin kenarına gelirken, diğerleri de camlara isabet etti. Güvenlik kameralarında ilk yapılan incelemelere göre, pompalı tüfekle ateş eden kişinin kar maskesi kullandığı tespit edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri mağazaların vitrinlerinde incelemelerde bulundu. Saldırıyı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Öte yandan, aynı mağazalara 21 Eylül\'de de silahlı saldırı düzenlendiği, işyeri sahibinin evine ise geçen hafta silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi. İşyeri sahiplerinden Ersan Özdemir, kimseyle bir sorunları olmadığını belirterek, saldırganların bir an önce yakalanmasını beklediklerini söyledi.

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