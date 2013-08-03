Aynı evde yaşayan iki eltinin inadı: Benim odunumla onu niye ısıtayım?

Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde eşleri vefat eden 80 yaşındaki Semiha Barın ile 78 yaşındaki Fatma Barın, aynı evde iki ayrı hayat yaşıyor. Birlikte oturdukları salonda iki ayrı soba, iki ayrı elektrik aboneliği, iki telefon ile iki oturma grubu kullanan eltiler yemeklerini de aynı mutfakta hazırlıyor ancak ayrı yiyor.

Muhammet Kaçar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Ülkü Köyü'ndeki Karşı Mahalle'de yaşayan Semiha Barın’ın eşi Recep Barın 38, eltisi Fatma Barın’ın eşi Kazım Barın ise, 35 yıl önce vefat etti. İki eltinin oturduğu tek katlı aynı evde iki ayrı oda kullanırken, ortak kullandıkları salonda yan yana iki ayrı soba bulunuyor. Soba boruları evin gövdesinde açılan iki delikten dışarı çıkıyor. Semiha ve Fatma Barın, aynı salonu iki ayrı aboneliği bulunan elektrik lambaları ile aydınlatıyor, iki ayrı telefon kullanıyor. İki ayrı oturma grubu kullanan eltiler yemeklerini aynı mutfakta ancak ayrı pişirip yiyor. Ormanda kendileri için gerektiği kadar odun kesen eltiler soğuk havalarda sobalarını yakıyor, demledikleri çayı yine ayrı ayrı içiyor. İki elti yılın 7 ayını geçirdikleri köyden kış döneminde ayrılarak Ankara’daki çocuklarının yanına gidiyor.

Benim odunumla onu niye ısıtayım?

Semiha Barın, yıllardan bu yana aynı evde ayrı ayrı yaşam sürdüklerini belirterek bunu bozmadıklarını ve bozmayacaklardını belirterek, şöyle dedi:

"Sobamız ayrı, aynı salonda elektriklerimiz ayrı. Odunumu ben yapıyorum. Benim odunumla onu niye ısıtayım? Soğuk hava olunca o da ben de sobalarmızı yakıyoruz. Her şeyimi ayrıdır. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Birlikteyiz ama her şeyimiz ayrı."

Artık beraber olamayız

Fatma Barın da aynı evde yaşadıklarını ancak her şeylerinin ayrı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben bu eve sonradan gelin geldim. Geldiğimde böyle düzen vardı, şimdi aynen devam ediyor. Bir soba onun, diğer soba benim. Bir ışık onun, diğer ışık benim. Yemeklerimizi de ayrı pişirip yiyoruz. Zamanında ayrılmışız öyle gidiyor. Artık beraber olamayız. Ortak yaptığımız bir şey yok. Aramız bozuk değil ama ayrı gelmiş ayrı gidiyoruz."

Barın ailesinin komşuları da iki eltinin bu yaşamlarına alıştıklarını söylediler.