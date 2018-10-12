Aynı erkekten hoşlanan Urfalı kızlar okul çıkışı buluşup sokak ortasında kavga etti

Şanlıurfa'da aynı erkekten hoşlanan iki kız okul çıkışı buluşup kavga etti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi.
İsimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi iki kız, iddiaya göre okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli, tokat attı.
DHA'nın haberine göre, bu anlar, liselileri ayırmayıp cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler, güçlükle ayırdı.
Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.