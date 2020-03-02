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Aynı daireyi iki kişiye satan inşaatçının cezası belli oldu

02 Mart 2020 14:14

Antalya'da aynı daireyi iki kişiye sattığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Ali İhsan Kaymaz'ın istinaf başvurusu reddedildi. Kaymaz'ın aldığı ceza kesinleşti.

Olay geçen yıl Antalya‘da meydana geldi. Bir inşaat firmasının ortağı ve yetkilisi olduğu belirtilen Ali İhsan Kaymaz, Duraliler mevkisindeki bir daireyi Ayşe Dudu D.‘ye 110 bin TL karşılığında sattı.

Kaymaz, parayı almasına rağmen dairenin satışını gerçekleştirmedi. Ayşe Dudu D., dolandırıldığını öne sürerek inşaatçıdan şikâyetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Ali İhsan Kaymaz’ın söz konusu daireyi Ayşe Dudu D. ile sözleşme imzalamadan önce Havva K.‘ye satarak tapu devrini de bu kişiye sağladığı ortaya çıktı.

Ali İhsan Kaymaz hakkında Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlamasıyla dava açıldı. Kaymaz, yargılama sonunda ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 183 bin 320 TL para cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ceza Dairesi ile 5. Ağır Ceza’da görülen duruşmalar sonucunda istinaf başvurusunu reddedildi. Kesin hüküm veren iki mahkeme de sanığını dosyasının infaz işlemlerinin başlaması için savcılığa yazı gönderdi. 

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