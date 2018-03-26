Aynı daireyi birden çok kişiye satan dolandırıcılara toplam 383 yıl hapis

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde yapacaklarını vadettikleri apartmanın 24 dairesini 156 kişiye sattıkları öne sürülen müteahhit Hüseyin Pözüt ile ortağı Selim Öngören\'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Pözüt\'e 123 kez 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 205 yıl, Öngören\'e ise 107 kez 1 yıl 8 ay hapis olmak üzere 178 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Diğer 7 sanık ise beraat etti.

Müteahhit Hüseyin Pözüt ile ortağı Selim Öngören, Gaziemir\'de yapacaklarını söyledikleri apartmandaki 24 daireyi, 2016 yılında 156 kişiye sattı. Yapımına hiç başlanılmayan apartmandaki aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığının ortaya çıkması üzerine, mağdurlar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hüseyin Pözüt ve Selim Öngören\'in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Pözüt ve Öngören tutuklanırken, diğer 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla İzmir 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen son duruşmasına, tutuklu sanık Selim Öngören, tarafların avukatları, tutuksuz sanıklar ve bazı şikayetçiler katıldı. Diğer sanık Hüseyin Pözüt ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya bağlandı. Sanık Hüseyin Pözüt olayda en büyük mağdurun kendisi olduğunu öne sürerek, \"Benim imza sirkülerimi alarak şirket kurulmuş ve insanlar dolandırılmış. Ben Gaziemir\'de tanınmış bir iş adamıyım. Benim üzerimden insanlar mağdur edildi. Ben bunu fark ettiğimde iş işten geçti. Ailem tehdit edildiği için bugüne kadar sustum. Onların can güvenliğini sağlamaya çalıştım\" dedi.

Diğer sanık Selim Öngören ise Pözüt\'ün sözlerinin gerçeği yansıtmadığını, asıl kendisinin bir suçunun bulunmadığını öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Duruşma savcısı da daha önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanıklardan Pözüt ve Öngören\'in \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan cezalandırılmalarını, tutukluluk hallerinin devamını, diğer sanıkların ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Pözüt\'e dolandırdığı 123 kişi için 123 kez 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 205 yıl hapis cezası, Selim Öngören\'e de dolandırdığı 107 kişi için 107 kez 1 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplam 178 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Pözüt ve Öngören\'in tutukluluklarının devamı kararlaştırıldı. Tutuksuz 7 sanık ise beraat etti.

Duruşma sonrasında açıklama yapan mağdurlardan Oğuz Mermer, \"İki sanık hak ettikleri cezayı aldılar. Ancak onlara yardım edenler beraat etti. Avukatlarımız buna itiraz edecekler\" dedi.

Mağdurlardan Erol Öztürk de \"Paralarımız gitti, sağlığımız gitti. Hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu bu süreçte. Cezalarını aldılar. Son zamanlarda dolandırıcılık olayları arttı. Devletin bunların önüne geçmesini istiyoruz\" diye konuştu. Mağdurların avukatları da kararı temyiz edeceklerini belirtti.



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