Aynı anda 3 dizide birden oynayacak!

Oyuncu İbrahim Şentürk, televizyonlarda örneğine rastlanmayan şekilde, 3 dizide rol olarak, dizi tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

Arka Sokaklar'da 'Ercü', Benim Hayatım dizisinde 'Avukat Ömer'i canlandıran oyuncu İbrahim Şentürk, Yargı dizisi kadrosuna katıldı.

Son iki haftadır Kanal D'deki Arka Sokaklar dizisinde Ercü karakteriyle yer alan oyuncu İbrahim Şentürk pazar akşamları yayınlanan "Yargı" dizisinin kadrosuna dahil oldu.



İbrahim Şentürk dizide Eren Başkomiser'in ekibinden bir polisi canlandıracak.

Medyaradar'ın haberine göre, Şentürk ayrıca perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan "Benim Hayatım" dizisinde "Avukat Ömer" karakteriyle de ekranlarda yer alacak.