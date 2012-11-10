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Yaşam

Aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara- Konya karayolu üzerinde meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

10 Kasım 2012 13:20

Ankara- Konya karayolu üzerinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ankara’da Konya yolunun 74. kilometresinde, A.S.(33) yönetimindeki tırın, M.A.'ın kullandığı otomobil ile çarpıştığı bildirildi.

Saat 06.00 sularında meydana gelen kazada, otomobil hurdaya döndüğü belirtildi.

Sürücü M. A., eşi A.A.(48), çocukları M.A. (15), E.A. (12) ve Süleyman Altıparmak'ın otomobilin içinde sıkıştığı belirtildi.

Olay yerinde yaşamını yitiren 5 kişinin, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılabildiği açıklandı.

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