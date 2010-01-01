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Yaşam

Aynı aileden 5 kişi yanarak öldü

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı bir köy evinde çıkan yangında aynı aileden 5 kişi öldü.

01 Ocak 2010 02:00

T24 - Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı bir köy evinde çıkan yangında aynı aileden 5 kişi öldü.

Yeniköy'de sabaha karşı İsmail Kaymak'a ait tek katlı ahşap evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa zamanda evi saran yangında içerde mahsur kalan 75 yaşındaki İsmail Kaymak, gelini 43 yaşındaki Türkan, torunları 11 yaşındaki Leyla, 10 yaşındaki Nazlı ve 4 yaşındaki Adem Kaymak yanarak öldü.

Yangın sırasında içerde bulunan torunlardan 22 yaşındaki İsmail, 17 yaşındaki Ayşe ve 15 yaşındaki Yusuf Kaymak'ın ise kurtulmayı başardığı öğrenildi.

Bu sırada yangına müdahale ederken yaralanan komşu Mevlüt Kaymak Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnşaat işçisi olan baba Mehmet Kaymak'ın ise olay sırasında evde bulunmadığı bildirildi.

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