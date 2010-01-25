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Yaşam

Aynı aileden 3 kişi soba kurbanı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi.


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 3'ü öldü.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'ndeki evlerinden çıkmamaları üzerine şüphelenen komşuları, kapıyı kırarak girdikleri evde, Mustafa Pustu (37), kızı Zümrüt Pustu (3) ve yakınları Zahide (38) ve Rabia Çepnioğlu'nu baygın buldu.

112 Acil Servis ve polise haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, ailenin karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirleyerek, Gölcük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Zümrüt Pustu, Zahide ve Rabia Çepnioğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Mustafa Puslu tedavi altına alındı.

Bu arada, Mustafa Pustu'nun karısı Nuray Pustu'nun, 2 aylık bebekleri Zühregül'ün hasta olması nedeniyle Gölcük Devlet Hastanesi'nde olduğu öğrenildi.


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