Aynı aileden 3 kişi Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde aynı aileden 3 kişi, birkaç gün arayla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 13 Kasım'da hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut da yaşamını yitirdi.

Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bugün bir üzücü haber daha geldi. Covid testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut da hayatını kaybetti.