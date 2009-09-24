Aynı adama aşık olmak yok!

Hepsi grubunun kızları, konuk oldukları Tülin Şahin ve Cem Davran'ın sunduğu 'Güzel Bir Gün' programında kendileriyle ilgili samimi itiraflarda bulundular.

Tülin Şahin ve Cem Davran'ın sundukları 'Güzel Bir Gün' programına Hepsi grubu, Gülçin'in ayrılmasından sonra 3 kişi olarak yollarına devam ettiklerini ve sık sık kavga ettiklerini anlattılar.



Eren, aralarındaki kavgaları, kızkardeşlerin kavgaları olarak değerlendirdi ve bunun çok normal olduğunu söyledi.



Bugüne kadar hiç bir erkek yüzünden kavga etmediklerini de anlatan Hepsi kızlarından Cemre, "Şu ana kadar hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.



Televizyon gazetesinin haberine göre, Cem Davran'ın aynı anda üçünün birden bir adama aşık olması gibi bir durumun olup olmadığıyla ilgili sorusuna Eren, "Hiç öyle bir şey yok. Bizde o kişi direk diğerlerinin kardeşi formatına geçiyor" şeklinde konuştu.



Uzun yıllardır birarada olan kızlar, zaman zaman birbirlerinin ilişkilerine müdahale ettiklerini ise saklamadılar.



Birbirlerinin herşeylerine karıştıklarını, onaylamadıkları ilişkilerine de tepki verdiklerini anlatan kızlar, biriyle buluşmak istediklerinde diğer arkadaşlarının tepkisi üzerine vazgeçebildiklerini de anlattılar.



Hatta Eren bir itirafta da bulunarak "Bazen çok komik, ne sıklıkta görüşmesi gerektiğine bile karar veriyoruz" dedi.



Hepsi kızları, birbirlerinin üzülmelerini istemedikleri için böyle davrandıklarını ancak mutlu olacağını hissettikleri durumlarda da birbirlerini serbest bıraktıklarını ifade ettiler.