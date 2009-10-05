Aynı adama aşık oldular

Hepsi’nin Eren’i ile Tunç Abraz’ın üç yıllık büyük aşkından sonra Cemre ile Tunç Abraz aşk yaşamaya başlayınca ’Hepsi’ birbirine girdi.



Hepsi’nin Eren’i üç yıldır Tunç Abraz ile büyük aşk yaşıyordu. Cemre de Batur Kaplan ile kısa bir ilişki yaşadı ve bitti.



Cemre ve Eren gibi; Tunç ile Batur da çok iyi arkadaş. Tabiri caizse kankalar. Habertürk’ün haberine göre aradan altı ay geçtikten sonra Cemre ile Tunç aşk yaşamaya başlıyor. Tabii bu haberle ortalık birbirine giriyor. Eren çıldırıyor. Çünkü Eren’e göre Cemre onun en yakını, en iyi dostu. Ve tabii çocukluk arkadaşı. Grubun, her zaman toparlayıcısı ve anlayışlısı olarak bilinen Eren, hemen olaya hakim oluyor ve “Siz ortalarda gözükmeyin. Hele hele benim gözüme hiç gözükmeyin. Gülçin olayıyla yara aldık, bir de bu olay duyulmasın. Duyulursa tamamen dağılmak zorundayız” diyor. Artık olayı kapatmak istemesi kadınlık gururundan mıdır, yoksa grubun başına geleceklerden korkudan mıdır burası tartışılır. Ama aşkın önüne hiçbir şey geçemiyor galiba.

Tabii arada gerçekten aşk varsa. Yoksa eğer Cemre ve Tunç’un arasındaki bir anlık heyecan ve geçici bir heves ise yazık. Çünkü güven bir kere sarsıldı mı bir daha yerine gelmiyor ne yazık ki. Bu arada Eren ve Cemre bu olayı yalanlayacak. Anneleri, bugün beni defalarca arayıp bu haberin düzeltilmesini isteyecek. Tıpkı Kenan Doğulu ile yaşananların inkar edilmesi gibi.



