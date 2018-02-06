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Aynı acıyı 7 yıl sonra ikinci kez yaşadılar

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 7 yıl önce kızları Hilal'i 'SMA Tip 1' hastalığından kaybeden Sebahat ve Levent Sarı çifti, yaşaması için çok mücadele verdikleri 6 yaşındaki kızları Ecrin'i de aynı hastalıktan kaybetme

06 Şubat 2018 21:35

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde 7 yıl önce kızları Hilal\'i \'SMA Tip 1\' hastalığından kaybeden Sebahat ve Levent Sarı çifti, yaşaması için çok mücadele verdikleri 6 yaşındaki kızları Ecrin\'i de aynı hastalıktan kaybetmenin acısını yaşıyor.
Levent ve Sebahat Sarı çifti, yaklaşık 6 yılını hastanelerin yoğun bakımlarında geçirerek kızlarının yaşaması için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Sakarya Valiliği tarafından yardım kampanyasının başlatıldığı ve binlerce kişinin de seferber olduğu Ecrin Sarı, geçen gün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Ecrin\'in anne ve babası tarifsiz acıyı 7 yıl sonra ikinci kez yaşadı. Ecrin\'in cenazesi gözyaşları arasında ailenin yaşadığı Kocaali Gümüşoluk Mahallesi\'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Çobansayfan Camii\'ne götürüldü. Baba Levent Sarı, burada taziyeleri kabul ederek tabutu açıp kızını son kez öpüp kokladı. Sarı ile birlikte çevredekiler de o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze namazına Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, aynı hastalıktan hayatını kaybederek gündeme gelen Eymen bebeğin babası Metin Çapkın ve çok sayıda kişi katıldı.
Ecrin\'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çobansayfan Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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