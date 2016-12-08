Aynes'e 'FETÖ' operasyonu; yönetim kurulu üyeleri gözaltında

Denizli’de polis, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında Aynes Gıda firmasına operasyon düzenledi. Aralarında Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Serin, Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur’un da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün erken saatlerde Acıpayam İlçesi’nde yaklaşık 1200 kişinin çalıştığı Aynes Süt Fabrikası’na 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin katıldığı operasyonda polisler, fabrikaya gelerek idari bölüme girdi. Fabrikanın idari bölümünde önlem alan polisler, giriş ve çıkışlara izin vermedi.

Operasyon kapsamında fabrikanın ortakları Nevzat Serin, Mehmet Ali Özkan ile Ayhan Batur’un da aralarında bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı, 7 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde arama yapılırken, fabrikanın idari bölümünde de aramalar sürüyor.

AKP ilçe başkanlığı yapmıştı

Gözaltına alınan Mehmet Ali Özkan, daha önce Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Aynes firmasına gelmiş ve yapılan ek tesisi törenle açmıştı. Ayrıca Aynes firması, 2015 yılında en çok ihracat yapan firmalar için geçtiğimiz günlerde düzenlenen ödül töreninde ödül almıştı. Mehmet Ali Özkan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı törende ödülünü almıştı.