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Politika

Ayna'dan PKK'ya övgü

DTP Eşbaşkanı Emine Ayna, partisinin düzenlediği etkinlikte, "15 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun" dedi.

13 Ağustos 2008 03:00

DTP Lice İlçe teşkilatı, bölücü terör örgütü PKK'nın ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği tarih olan 15 Ağustos'un kutlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. "Halkla dayanışma" adıyla kutlanan etkinliğe, DTP Eşbaşkanı Ayna, DTP milletvekili Gülten Kışanak, DTP Diyarbakır İl Başkanı Necdet Atalay, Lice Belediye Başkanı Şeyhmus Bayhan, Lice Belediyesi eski Başkanı Zeynel Bağır ve DTP İlçe Başkanı Niyazi Erdoğan katıldı.


“Yaşasın 15 Ağustos”, “PKK halktır halk burada” sloganları ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan DTP Lice İlçe Başkanı Niyazi Erdoğan, katılımcıların '15 Ağustos'unu kutladı ve hain saldırı ile düzenleyenlere övgüler yağdırdı.


"Kürt özgürlük harekatı kendisine dayatılan inkâr ve imhaya karşı kurşun sıkarak var oluşunu gün yüzüne çıkarttı. 15 Ağustos yaratıcılarını şahsınızda selamlıyorum" diye konuşan Erdoğan terör saldırısına 'demokrasi macadelesi' diye tanımladı.


Erdoğan'ın ardından söz alan Emine Ayna ise 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de gerçekleştirilen hain eylemleri överek, "15 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun" dedi.


Ayna’nın konuşması sırasında katılımcıların sık sık “Yaşasın 15 Ağustos”, “Gerilla vuruyor Kürdistan’ı kuruyor” şeklinde sloganlar atması dikkat çekti. DTP Eşbaşkanı Ayna ayrıca terör sorununun bitmesi için bölücü örgüt PKK'nın muhatap alınmasını istedi.

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