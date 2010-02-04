Ayna: PKK'ya terör örgütü diyemeyiz

T24 -

Avrupa Parlamentosu, 6. kez Kürt konferansına ev sahipliği yapıyor. “Türkiye ve Kürt sorunu: Siyasi diyalog ve barış inşası” konulu iki günlük konferansın gündeminde demokratik açılım süreci vardı.Konferansta Kürt sorununun çözümüne ilişkin süreçte PKK'nın da dikkate alınmasını isteyen Leyla Zana ile Emine Ayna, AB'den olumsuz yanıt aldı.Kürtçe başladığı konuşmasına tercüme sorunu nedeniyle Türkçe devam eden Leyla Zana, Avrupa Birliği ve Washington'un terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın dışlanmamasını istedi.Zana, "Hepimiz bu sorunun barışçıl bir yöntemle çözülmesi konusunda mutabıkız. Fakat çözümde kullanılacak araç, yöntem, dil ve usluba dair sıkıntılar var. PKK'yı tatmin etmeyen bir adım Kürt halkının çoğunluğu için kabul görmeyebilir" dedi.Barış ve Demokrasi Partisi milletveki Emine Ayna da, "Diyalog söz konusuysa, PKK'ya terör örgütü diyemeyiz" ifadesini kullandı.Ayna, demokratik açılım konusunda Kürtlerin gerekli iradeyi gösterdiğini belirterek hükümeti suçladı: “Buradaki tek siyasi irade eksikliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu konuda bir siyasi irade gösterememesidir.”Avrupa Birliği Komisyonu ise diyalog önerisini reddetti. PKK'nın terör örgütü olduğunu belirten komisyonun Türkiye masası şefi Jean Christophe Filori, PKK’nın terör örgütü olduğunu ve örgütle temasın söz konusu olamayacağını vurguladı.