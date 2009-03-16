Ayna: AKP'ye siyaset çöplüğünde yer ayırdık

DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Cumhurbaşkanı Gül'ün "Kürt sorunun çözümü konusunda iyi şeyler olacak'' açıklamasına inanmadıklarını söyledi.



DTP Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Milletvekili Emine Ayna, AKP'nin tutarsız ve iki yüzlü politika yaptığını öne sürerek, ``29 Mart'ta bu politikalarından ötürü AKP'ye de siyaset çöplüğünde yer ayırdık'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ``Önümüzdeki günlerde Kürt sorunun çözümü konusunda iyi şeyler olacak'' dediğini de hatırlatan Ayna, ``Artık ne derseniz deyin inanmayacağız. Artık sözlere değil yapacağınız işlere bakacağız'' diye konuştu.



DTP Genel Başkanı Yardımcısı Emine Ayna, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde partisinin düzenlediği açıkhava toplantısına katıldı. Beraberinde Şırnak milletvekilleri Hasip Kaplan, Sevahir Bayındır ve belediye başkan adayları da bulunan Ayna, yaklaşık 3 bin kişiye yaptığı konuşmada AKP'yi eleştirdi. Seçim çalışmalarında halkın sosyal, sağlık ve eğitim sorunlarına değinilmediğini söyleyen Ayna, ``Parti liderleri halkın gerçek sorunlarını çözmek yerine birbirlerine hakaret ediyorlar. Çözüm güçleri yok. Çünkü hepsi birer kukla ve piyon'' dedi. Kürt sorunun çözümü için şans tanıdıklarını ancak bu soruna samimi yaklaşmayan partilerin sürekli yok olmaya mahkum olduğunu söyleyen Ayna, şöyle konuştu:



“Mesut Yılmaz kalkıp `AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer' dedi. `Bunda bir hikmet var' dedik. Ancak sonra baktık ki bu sözler unutuldu. Yine savaş ve ölümü dayattılar. Ne oldu bu yaklaşım ANAP'ı bitirdi. Demirel `Kürt realitesini kabul etmek gerekir' dedi. `Sorunun çözümü için bir şans olur' dedik. Ama baktık yine bu sözlerin yine hemen ardından bize reva görülen kan ve gözyaşı oldu. Çiller, İspanya'daki Bask modelinden bahsetti. Ama yine inkar ve imhayı dayattılar. Ne yaptınız DYP'yi de siyaset sahnesinden sildiniz. 22 Temmuz'da biri çıktı biraz da karizmatik. `Kürt sorunu benim sorunumdur', `Devlet hata yapmıştır' dedi. `İğne ucu kadar da ihtimal varsa şans verelim' dedik. Seçimden önce `Sizi dağdaki çocuklarınızla buluşturacağım' dedi. DTP olarak önünü açtık. Ama 22 Temmuz'dan sonra ne yaptı. Operasyon ve tezkereye `Evet' dedi. Seçimden sonra `PKK'ya terörist demezseniz konuşmaya hakkınız yok' dedi. 29 Mart'ta bu tutarsız ve ikiyüzlü politikalarından ötürü AKP'ye de siyaset çöplüğünde yer ayırdık.''



Cumhurbaşkanı Gül'ün sözlerine de değinen Ayna, ``Cumhurbaşkanı sorunun çözümü konusunda iyi şeyler olacağını söylüyor. Artık ne derseniz deyin inanmayacağız. Artık sözlere değil yapacağınız işlere bakacağız. İlk başta Hakkari'de tek dil, tek millet dediğin için bu halktan özür dilemelisiniz sayın Başbakan. Diyarbakır'daki olaylarda `Kadın da olsa çocuk da olsa gereken yapılır' dedin. Şimdi de kalkıp nevruzun yasallaşması için yarış içerisine girmişler. Sen değil miydin Van'da nevruzu kutlamak isteyen bu halkın üzerinden panzerle geçen?'' diye konuştu.



Mitingde `Dilenmenin değil, direnmenin adresiyiz', `Kato Dağı'nın canlı gülleriyle sizleri selamlıyoruz' pankartları açılırken, sık sık `Biji Serok Apo', `PKK halktır halk burada', `Oylar namustur namus satılmaz' sloganları atıldı.



DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ise yaptığı konuşmada, ``Sizler 29 Mart'ta zalimlerin ve inkarcıların sesini kesmelisiniz. Bu anlayışta olan partilerin oylarını yüzde 10'un altına düşerse dağlarda uçak ve helikopterler uçmayacak ve bu şekilde gerilla ve askerler ölmeyecek. Bu düşmanlara izin verilmemeli. Kimsenin oyununa gelmeyin. Kürtlük insanın kimliğine ve onuruna sahip çıkmasıdır'' dedi.

