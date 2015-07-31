'AYM'nin iptal kararına rağmen Milli Eğitim, dershanelerin kayıt almasına izin vermeyecek'

Anayasa Mahkemesi’nin dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeyi iptal etmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın izleyeceği yol haritası belli oldu. Plana göre, dershanelerin kayıt almaya devam edemeyeceği öne sürüldü, çeşitli kurslara dönüşüm için yeni bir süreç başlayacak.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren dershanelerle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gerekçeli kararını açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve birim müdürlüklerinin hazırladığı yeni formül, Bakan Nabi Avcı’nın onayına sunuldu. Bakanlığın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ‘dershane’ ibaresini yürürlükten kaldıran madde iptal edildi; ancak AYM kararları geriye işlemiyor ve mevzuattan çıkan ‘dershane’ kavramı yeniden mevzuata girmiyor. Bu nedenle MEB’e göre; karar sonrasında temel liseye dönüşüm başvurusunu geri çeken ya da hiç başvurmayan dershaneler yasal dayanaklarıbulunmadığı için faaliyetlerine devam edemeyecek. Bakanlığın dönüşüm için sunduğu alternatifi kabul etmeyen ve dershane olarak devam edenler, ‘yasal olmayan eğitim kurumu’ kapsamında değerlendirilecek. Kapanan dershaneler ise yeniden bu ad altında faaliyet gösteremeyecek. Dershanelerin, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun “Kişilerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek üzere faaliyet gösterecek özel öğretim kurumları açılabilmesi” ni öngören hükmü uyarınca çeşitli kurslara dönüşmek için yeni bir başvuru yapması gerekecek.‘Çeşitli kurslar’ın tanımı ve kriterleri ise yönetmelik ile bakanlıkça yeniden belirlenecek. Bir kurumun mesleki beceriyi geliştirme kapsamında sadece tek alanda mı, dershaneler gibi birçok alanda mı eğitim vereceği de yeni tanımdan sonra netleşecek. Özel okula dönüşen kurumlar ise daha önce de belirtildiği gibi temel lise faaliyetine devam edebilecek. İsterlerse, diğer özel okullar gibi öğrencilerine takviye kursu da açabilecek.

Öğretmenler açıkta kalacak mı?

Bakanlık yetkililerine göre, müsteşar ve talim terbiye kurulu başkanı hariç bakanlığın üst düzey yetkililerinin ve il milli eğitim müdürlerinin görevden alınmasına ilişkin hüküm iptalinin ise fiili bir yaptırımı yok, bu kişiler görevlerine iade edilmeyecek. Bakanlık, 6 yılını dolduran dershane öğretmenlerinin KPSS aranmaksızın mülakatla atanmasının iptaline ilişkin ise bu öğretmenlerin açıkta kalmaması için başka bir formül arayışında.

Bakan Avcı plan hakkında açıklama yapacak

Bakan Avcı, bugün, İstanbul’da dershane temsilcileriyle bir araya gelecek. Basına kapalı toplantıya, Özel Dershaneler ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği, Özel Öğretim Derneği, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği ve Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği temsilcileri katılacak. Avcı, AYM’nin kararının ardından çizilen yol haritasını sektör temsilcilerine bizzat kendisi açıklayacak.