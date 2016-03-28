AYM binasının bulunduğu arsa AİHM'lik oldu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hizmet binasının da bulunduğu arsaya PTT, 37 yıl önce kamulaştırma bedeli ödemeden el koydu. Arsanın hissedarı 8 akraba, 1979 yılında açtıkları ilk davayı, 12 Eylül askeri darbesinden sonra Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan, “gerektiğinde kullanılması amacıyla kamulaştırmayı” düzenleyen 38. maddedeki değişiklik kapsamında kaybetti. 2009 yılında ise arsaya Anayasa Mahkemesi binası yapıldı. Kamulaştırma Kanunu’nda 18 Haziran 2010’da yapılan değişiklikle geçici bir madde eklenerek, “kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan” taşınmazlar için hak sahiplerine bedel ödenmesi öngörüldü. Mirasçılar bu değişikliğin ardından yeniden dava açtı. Ancak bu dava da aleyhte sonuçlandı. Mirasçıları temsilen Avukat Arısoy, şu anda AYM binasının bulunduğu arsayla ilgili 2014 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM dosyayı 15 Şubat 2016 tarihinde sonuçlandırarak mirasçıların talebini reddetti. Avukat Erden Arısoy, "AİHM’ye gitmekten başka çare kalmamıştır" dedi.

Habertürk'ten Cemal Doğan'ın haberine göre; Başkent’in en değerli semtlerinden birinde yer alan arsanın hissedarı 8 akraba, 1979 yılında açtıkları ilk davayı, 12 Eylül askeri darbesinden sonra Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan, “gerektiğinde kullanılması amacıyla kamulaştırmayı” düzenleyen 38. maddedeki değişiklik kapsamında kaybetti. Ancak, aralarında eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın avukatı Erden Arısoy’un da bulunduğu hissedarlar, PTT Genel Müdürlüğü aleyhine Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 13 Ekim 1983 tarihinde açtıkları davayla yeniden hak arayışı başlattı. Tam 8 yıl süren bu dava 12 Mart 1991’de sona erdi. Mahkeme, PTT’nin arsaya, kamu yararına yönelik bir ihtiyaç için el koyduğu ve el koyduğu tarihte de telsiz alıcı-verici istasyonu kurduğu gerekçesiyle talepleri reddetti.



Önceki davayı kazanan PTT Genel Müdürlüğü, 1994 yılında Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tapunun iptali ve kendi adına tescili için dava açtı. Mahkeme, arsa sahiplerine herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeden, PTT adına tescilini kararlaştırdı. Hissedarların sonraki yıllarda açtığı davalar da Kamulaştırma Kanunu gerekçe gösterilerek reddedildi. 2009 yılında ise arsaya Anayasa Mahkemesi binası yapıldı. Kamulaştırma Kanunu’nda 18 Haziran 2010’da yapılan değişiklikle geçici bir madde eklenerek, “kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan” taşınmazlar için hak sahiplerine bedel ödenmesi öngörüldü. Mirasçılar bu değişikliğin ardından yeniden dava açtı. Ancak bu dava da aleyhte sonuçlandı.

AYM de reddetti

İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine, mirasçıları temsilen Avukat Arısoy, şu anda AYM binasının bulunduğu arsayla ilgili 2014 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM dosyayı 15 Şubat 2016 tarihinde sonuçlandırarak, mirasçıların talebini reddetti.

Avukat Erden Arısoy, böyle bir karar beklemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bir lira bedel ödemeden, 50 bin metrekareden fazla taşınmaza el konulmuş. PTT Genel Müdürlüğü bu araziyi bedel ödemeden Anayasa Mahkemesi’ne tahsis etmiş olup AYM bu taşınmaz üzerine kurulmuştur. Kadere bakın ki bütün yargılamalardan geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığımız dava, arsa üzerinde oturanlarca reddedilmiştir. AİHM’ye gitmekten başka çare kalmamıştır. Bu yargılama 1979 yılında başlayıp bugüne kadar gelmiştir. Allah sağlık verirse, çocuklarımızın, torunlarımızın hukuki hakkını almadan bu dünyadan göç etmek istemiyorum.”