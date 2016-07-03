AYM'den 'özel hayat' kararı: Eşinin ses kaydı yayınlanan albaya 25 bin lira tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli konuşmaların internette yayınlanan kurmay albayın özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ve 25 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kurmay albay olan A.Y., 2011’in ağustos ayında Tiflis Büyükelçiliği’nde askeri ataşe olarak göreve başladı. A.Y.’nin TSK’da sivil memur olarak çalışan karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli ses kayıtları, internette yayınlandı. A.Y.’nin 30 Aralık 2011’de Genelkurmay Başkanlığı’nın onayıyla yurtdışı sürekli görev ataması iptal edildi. Bu sırada A.Y.’nin eşine ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarının diğer subaylara dinletildiği ortaya çıktı. A.Y.’nin eşi de Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nca meslekten ihraç edildi. Gelişmeler üzerine A.Y., 2012’de emekli oldu.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan A.Y., 47 yaşında emekli olmak zorunda kaldığını, özel hayatına ve aile hayatına yönelik hukuka aykırı müdahalelerde bulunulduğunu kaydetti. Başvuruyu kabul eden AYM, A.Y.’nin özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi, A.Y.’ye 25 bin TL manevi tazminat ödenmesini de kararlaştırdı. Soruşturma sırasında yapılan hatalar neticesinde özel hayatın en mahrem alanlarının daha fazla ifşa edilmesine idare eliyle yol açıldığı vurgulanan kararda, “Kişisel yararın zedelenmesine neden olunduğu tespit edilmiştir. Başvurucu ve ailesi çevresinde de zor duruma düşürülmüştür” denildi.